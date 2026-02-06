Orbán Viktor sosem hallott titkot árult el magáról - Videó

Orbán Viktor egy nem mindennapi videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Most nem politikáról volt szó, hanem egy különleges titokról, amit eddig még nem árult el a kormányfő a nyilvánosságnak.
A miniszterelnök elmesélte, hogy milyen autója volt régen a családjának, amikor még kisfiú volt. A kormányfő bevallotta, hogy egy Trabantjuk volt, amivel még Brnoba is elmentek. Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy hol volt az ő helye a kocsiban.
Trabanttal Brnoba? Simán!
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.