Orbán Viktor sosem hallott titkot árult el magáról - Videó

Orbán Viktor egy nem mindennapi videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Most nem politikáról volt szó, hanem egy különleges titokról, amit eddig még nem árult el a kormányfő a nyilvánosságnak.

A miniszterelnök elmesélte, hogy milyen autója volt régen a családjának, amikor még kisfiú volt. A kormányfő bevallotta, hogy egy Trabantjuk volt, amivel még Brnoba is elmentek. Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy hol volt az ő helye a kocsiban.

Trabanttal Brnoba? Simán!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:



