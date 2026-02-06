Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor sosem hallott titkot árult el magáról - Videó

miniszterelnök
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 20:11
orbán viktorgyerekkor
Különleges alkalomról számolt be a kormányfő. Orbán Viktor egy kedves gyermekkori emléket mesélt el.
Bors
Orbán Viktor egy nem mindennapi videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Most nem politikáról volt szó, hanem egy különleges titokról, amit eddig még nem árult el a kormányfő a nyilvánosságnak. 

A miniszterelnök elmesélte, hogy milyen autója volt régen a családjának, amikor még kisfiú volt. A kormányfő bevallotta, hogy egy Trabantjuk volt, amivel még Brnoba is elmentek. Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy hol volt az ő helye a kocsiban.

Trabanttal Brnoba? Simán!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:


 

