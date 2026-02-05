Kiderült Orbán Viktor programja: ide tart a miniszterelnök - videó

Orbán Viktor legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy Mezőtúrra látogat, ami anyai ágon „hazai pálya” neki. Elárulta ugyanis, hogy édesanyja onnan származik, ezért sok időt töltött ott gyerekként, sokat pecázott.
Hova menjünk?
A) Brüsszel
B) B, b, b, b, b!
- írta a videójához a kormányfő.
