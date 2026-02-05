Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Kiderült Orbán Viktor programja: ide tart a miniszterelnök - videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 16:56
mezőtúrBrüsszelvideó
Orbán Viktor érdekes dolgot árult el a közösségi oldalán.
Orbán Viktor legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy Mezőtúrra látogat, ami anyai ágon „hazai pálya” neki. Elárulta ugyanis, hogy édesanyja onnan származik, ezért sok időt töltött ott gyerekként, sokat pecázott. 

A) Brüsszel

B) B, b, b, b, b!

- írta a videójához a kormányfő. 

Orbán Viktor Mezűtúrra látogat


 

