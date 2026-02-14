Orbán Viktor: Lesz olaj és gáz, közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik

Orbán Viktor a 2026-os évértékelőjén leszögezte, hogy lesz olaj és gáz, miközben más országokban az emberek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik.

Orbán Viktor a Fidesz Évértékelőn 2026.02.14-én / Fotó: mw /

Orbán Viktor: új ipari forradalom előtt áll a világ

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a világban új ipari forradalom kezdődött, amelyben Európa nem tud részt venni, és a gőzgépek feltalálása óta először nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak. Ennek okát a magas energiaárakban és a gazdaságot megfojtó túlszabályozásban jelölte meg.

Hozzátette, hogy Magyarországnak még van esélye. Elmondása szerint 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is olcsón vásárolhat olajat és gázt. Kiemelte, hogy lesz olaj és lesz gáz, valamint hogy épül Paks, így elegendő energia áll majd rendelkezésre a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Szerinte eközben más országokban a magyar rezsiárak többszörösét fizetik az emberek, ami szerinte attól függ, kinek mit intézett a kormánya - írja a Ripost.