Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Lesz olaj és gáz, közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 14:27
gázrezsiOrbán Viktor
Orbán Viktor az évértékelőjén leszögezte, hogy lesz olaj és gáz, miközben más országokban az emberek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a 2026-os évértékelőjén leszögezte, hogy lesz olaj és gáz, miközben más országokban az emberek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Fidesz Évértékelőn 2026.02.14-én / Fotó: mw / 

Orbán Viktor: új ipari forradalom előtt áll a világ

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a világban új ipari forradalom kezdődött, amelyben Európa nem tud részt venni, és a gőzgépek feltalálása óta először nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak. Ennek okát a magas energiaárakban és a gazdaságot megfojtó túlszabályozásban jelölte meg.

Hozzátette, hogy Magyarországnak még van esélye. Elmondása szerint 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is olcsón vásárolhat olajat és gázt. Kiemelte, hogy lesz olaj és lesz gáz, valamint hogy épül Paks, így elegendő energia áll majd rendelkezésre a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Szerinte eközben más országokban a magyar rezsiárak többszörösét fizetik az emberek, ami szerinte attól függ, kinek mit intézett a kormánya - írja a Ripost

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu