Orbán Viktor: Ne dőljünk be a meséknek!

Orbán Viktor Facebook-oldalán figyelmeztetett, hogy ne dőljünk be a meséknek!

A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

- írta a miniszterelnök. Egy videót is megosztott arról, hogy a Tiszások eltörölnék a rezsicsökkentést, bevezetnék a sorkatonaságot, illetve aláírták a migrációs paktumot.