Orbán Viktor: Ne dőljünk be a meséknek!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 07:26 / FRISSÍTÉS: 2026. február 05. 08:05
brüsszelOrbán Viktor
Fontos, amire a miniszterelnök figyelmeztetett.
Orbán Viktor Facebook-oldalán figyelmeztetett, hogy ne dőljünk be a meséknek!

A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

- írta a miniszterelnök. Egy videót is megosztott arról, hogy a Tiszások eltörölnék a rezsicsökkentést, bevezetnék a sorkatonaságot, illetve aláírták a migrációs paktumot.

 

