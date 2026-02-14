Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Nagytőkés érdekszövetség zsebelné ki a magyarokat április után

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 16:01
Tisza PártháborúOrbán Viktor
Az energiaipar, a bankok és a multik azért támogatják a Tiszát, hogy visszaszerezhessék a pénzüket.
Bors
A szerző cikkei

"A Shell, az Erste és Brüsszel háborús szövetségben vannak, ők a háború kutyái, de a harcot az ukránok vívják" – mondta Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében

Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy miért akarja a nemzetközi nagytőke megbuktatni a jelenlegi nemzeti kormányt Fotó: mw / 

A háború egyik fő nyertese a Shell, ami több tíz milliárd dollárt keresett a háborún, céljuk a profit emelése, és nem érdekli őket, hogy a magyarok belerokkannak ebbe. Ezért delegáltak a reménybeli kormányba egy ilyen embert

– tette hozzá. Orbán Viktor kendőzetlenül beszélt arról, hogy az elmúlt 15 évben 14 ezer milliárd forintál is többet vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a kereskedelmi láncoktól, amit különböző támogatások címén odaadtak a magyar embereknek. Ezt a pénzt úgy akarják visszaszerezni, hogy a Tisza Pártot támogatják, ami nem mer majd nekik később nemet mondani. 

Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani A miniszterelnök szerint a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel meg a pénzt kéri, hogy odaadhassa Ukrajnának

– fogalmazott.

A kormányfő jelezte, hogy a Tisza a Shell szekerét tolják, rávilágítva ennek nyomorúságára. A bankokról elmondta, Gyurcsány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány adót vetet ki rájuk, amiből elegük lett, ezért delegáltak embert az Erstétől is.

Az, hogy minden évben megrokkan négyszázezer ember, a bankokat nem érdekli, az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgált, de legutóbb épp kilencvenmilliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország súlyos konfliktusok árán ki tudott maradni

– idézi a Ripost Orbán Viktort. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu