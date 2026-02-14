Orbán Viktor: Nagytőkés érdekszövetség zsebelné ki a magyarokat április után

"A Shell, az Erste és Brüsszel háborús szövetségben vannak, ők a háború kutyái, de a harcot az ukránok vívják" – mondta Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében.

Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy miért akarja a nemzetközi nagytőke megbuktatni a jelenlegi nemzeti kormányt Fotó: mw /

A háború egyik fő nyertese a Shell, ami több tíz milliárd dollárt keresett a háborún, céljuk a profit emelése, és nem érdekli őket, hogy a magyarok belerokkannak ebbe. Ezért delegáltak a reménybeli kormányba egy ilyen embert

– tette hozzá. Orbán Viktor kendőzetlenül beszélt arról, hogy az elmúlt 15 évben 14 ezer milliárd forintál is többet vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a kereskedelmi láncoktól, amit különböző támogatások címén odaadtak a magyar embereknek. Ezt a pénzt úgy akarják visszaszerezni, hogy a Tisza Pártot támogatják, ami nem mer majd nekik később nemet mondani.

Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani A miniszterelnök szerint a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel meg a pénzt kéri, hogy odaadhassa Ukrajnának

– fogalmazott.

A kormányfő jelezte, hogy a Tisza a Shell szekerét tolják, rávilágítva ennek nyomorúságára. A bankokról elmondta, Gyurcsány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány adót vetet ki rájuk, amiből elegük lett, ezért delegáltak embert az Erstétől is.

Az, hogy minden évben megrokkan négyszázezer ember, a bankokat nem érdekli, az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgált, de legutóbb épp kilencvenmilliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország súlyos konfliktusok árán ki tudott maradni

– idézi a Ripost Orbán Viktort.