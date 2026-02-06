Orbán Viktor nagyszerű hírt osztott meg: ennek főleg a sportrajongók örülnek majd!

"Aláírva! Jó hír: hamarosan a sportolók újra birtokba vehetik a mezőtúri sportcsarnokot" - üzente Facebook-videója mellett Orbán Viktor. A miniszterelnök a felvételen elmondta: "A leghosszabb út is egy lépéssel kezdődik." Épp ezért a kormánytól megkapja a mezőtúri sportcsarnok azt a 145 millió forintot, ami ahhoz kell, hogy a tetőfelújításhoz elengedhetetlen, az ugyanis eddig beázott. Ennek a támogatásnak köszönhetően a kézilabdázók, labdarúgók újra használhatják majd a csarnokot. A felvételből kiderült: a teljes felújítás egy jóval komolyabb összeget igényelne.