Orbán Viktor: Jobb tisztán látni - Videó

Jobb tisztán látni - kezdte Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Magyarország erőforrásait, ha nem fogjuk megvédeni a Nemzeti Petícióval és a választásokkor, akkor bizony azt el fogják vinni Brüsszelbe, majd pedig Brüsszelen keresztül Ukrajnába. Erre hívta fel a figyelmet a magyar kormányfő legfrissebb videójában.
Brüsszel és a Tisza párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására. A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét vagy itthon tartjuk. Mi itthon fogjuk tartani. A Fidesz a biztos választás!
- írta videójához a kormányfő.
