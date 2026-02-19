Orbán Viktor: Irány Amerika! Hajrá Magyarok!

Orbán Viktor Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács első ülésén. Ezzel kapcsolatban a kormányfő közösség oldalán megosztott egy exkluzív videót, amibe a repülőútját és az ülés előtti perceket is bemutatta.

A TikTokos lány ezúttal is a kormányfővel tartott a programjára. A bejelentkezéséből több mindent is megtudhattunk a hamarosan bekövetkező óminozus eseményről. Többek között, hogy 16 óra magasságában fog elkezdődni az elő közvetítés magyar idő szerint. Valamint bemutatta a termet, ahol a tanácskozás fog zajlani. Sőt még abba is beavatott mindenkit, miszerint Donald Trump bulijain szóló zenéket játszanak le a sajtósoknak, amíg várják a hivatalos eseményt.