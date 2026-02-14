Ezt mindenkinek látnia kell! Döbbenetes, milyen videót osztott meg Orbán Viktor az évértékelőjéről

Elképesztő sikerrel zajlott Orbán Viktor szombati, évértékelő beszéde. A miniszterelnököt telet ház fogadta a Várkert Bazárban, ahol mások mellett a megtartott ígértekről, a támogatásokról és arról a baljós jövőről is beszélt, ami a Tisza Párt győzelmével várna ránk.

A kormányfő most pedig egy videót is megosztott a közösségi oldalán az évértékelőjétől, melyhez azt írta:

Győzni fogunk!

