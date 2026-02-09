Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 07:11
válsztásgyőzelemFidesz
Orbán Viktor fontos üzenettel jelentkezett a közösségi oldalán.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor hétfő kora reggel arra hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán, hogy a tegnapi, balmazújvárosi győzelem után 9 hét múlva is győzni fognak

Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány

- kezdte bejegyzését a miniszterelnök. 

Végezetül Orbán Viktor kijelentette:

Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.  Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!

