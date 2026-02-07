"Tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében" - Orbán Viktorék felkeresték az MSZP-ből kilépett szombathelyi polgármester

Vámos Zoltán, Szombathely és környékének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben arról számolt be, hogy Orbán Viktor társaságában felkereste a város polgármesterét, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) egykori képviselőjét, Nemény Andrást.
„Lehetnek dolgok, amelyekben különbözőképpen gondolkodunk, de akkor is tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében” – olvasható az országgyűlési képviselőjelölt bejegyzésében, aki ismételten megköszönte a kormányfőnek, hogy vele tartott. Vámos Zoltán konkrét részleteket nem közölt, csupán annyit, hogy Szombathely jövőjét érintő ügyekben tárgyaltak.
