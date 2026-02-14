Orbán Viktor: a kormányoldal közössége erős és győzelemre készül a választáson

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében kiemelte: országjárása során elszánt, jókedvű és derűs emberekkel találkozik, akár háborúellenes gyűléseken, akár más rendezvényeken vesz részt. Ez egy erős és optimista közösség, amely Európa legerősebb politikai közössége, és amelyen egyértelműen látszik a győzni akarás.

Orbán Viktort hatalmas támogató tömeg veszi körül, Fidesz Évértékelő 2026.02.14. / Fotó: mw

Orbán Viktor: a szeretet és az összefogás erejében hisz

Orbán Viktor az ő táborával szemben álló ellenfeleinél dühöt, haragot és rosszkedvet érzékel, a két tábor közötti különbség éles. A gyűlöletből, bosszúvágyból, haragból és kielégítetlen ambíciókból nem lehet valódi közösséget építeni. Ki szeretne ilyen országvezetést?

Orbán Viktor arról is beszél, hogy ellenfelei ismert bűnözőket szerveznek csoportokba, hogy megzavarják a kormánypárti rendezvényeket. Nem szabad hagyni, hogy a Tisza Párt visszavezesse az országot az ököljog világába, mert Magyarország ennél többet érdemel.

Orbán Viktor hangsúlyozza, hogy közösséget csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, és ők évtizedek óta ezen dolgoznak. Bármennyire gyűlölködő is az ellenfelük, továbbra is hisznek a szeretet és az összefogás erejében - írja a Ripost.