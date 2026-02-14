„Mindenki velünk” – Orbán Viktor a nap végére ledobta a celeb atomot – galéria

Orbán Viktor a nap folyamán már megosztott egy galériát a Facebook-oldalán az évértékelőjével kapcsolatan, azon főleg a Várkert Bazárban megjelenő sztárokat láthattuk.
Most pedig egy újabb összeállítással jelentkezett, amelyben már vegyesebb képeket is láthatunk, így sztárok mellett a hatalmas tömeget, vagy magát a miniszterelnököt is láthatjuk.
Győztes csapat
- írta a galériához a kormányfő.
Míg ez egyik fotón az olvasható:
Mindenki velünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.