Orbán Viktor: Az esély nem jelent győzelmet, ahhoz, hogy győzzünk, dolgozni kell

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes gyűlés országjárása. Most Szombathely ad otthont az eseménynek, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond, majd pedig kérdésekre válaszol.
A kormányfő elmondta, Szombathely is élen járt a rendszerváltásban, és 1998-ban is nagy győzelmet aratott a jobboldal a városban, és még 2002-ben is a Fidesz nyert. „Most sem adhatjuk alább” – fogalmazott.
„Az esély nem jelent győzelmet, győzni csak vasárnap este lehet. Ahhoz, hogy győzzünk, dolgozni kell” – figyelmeztetett.
Szombathelyről és a háborúról szólva elmondta, emlékszik, hogy amikor 1999-ben felhívta az amerikai elnök, és arra kérte, nyisson második frontot Magyarországról Szerbia ellen, ezt akkor elutasította. Azt kérdezte, hogy akkor mi lesz az ott élő magyarokkal, mi lesz majd a határmenti városokkal. Ezt aztán soha többet nem hozták fel – tette hozzá.
"Lehet nemet mondani, ha az embernek van vér a pucájában".
1945 március 4-én több mint 100 bombázó öt hullámban, 260 tonna bombát dobtak le a városra, több százan haltak meg, és több száz épület semmisült meg. A város az egyik legnagyobb háborús károkat szenvedte el a második világháborúban.
A fiatalokkal kapcsolatban azt mondta, meg lehet bennük bízni: aki a Fideszre szavaz, az a saját jövőjére szavaz, aki a Tiszára, az a saját jövője ellen szavaz. Azoknak, akik lázadni akarnak, azt üzente: a magyar kormány ellen lázadni nem nehéz dolog, „lázadjatok Brüsszel ellen, az már valami”.
Kérdésre válaszolva elmondta, több mint 200 kilométer utat újítottak fel a térségben, folytatják az M86-ost, elkezdik az M87-est és az M76-os gyorsforgalmi utat is, valamint elkerülő út is épül Szombathely mellett. Szombathely különleges helyen fekszik, hiszen 4 főváros van közelebb hozzá, mint Budapest (Pozsony, Bécs, Zágráb, Ljubljana), ennek a térségnek azonban külön fejlesztési programra van szüksége, hogy ki tudja használni a földrajzi fekvését. Azt is hozzátette, kevés az a cél, hogy csak „utolérjük” Ausztriát, sok mindenben jobbnak is kell lennünk Ausztriánál.
A labdarúgással kapcsolatban elmondta, hogy „fantasztikus meglátásai” vannak, de inkább nem haragítaná magára az MLSZ vezetését, hiszen a nemzetközi nagytőkét ide küldték (Erste, Shell), ezért a nemzeti nagytőkével nem élezné ki a konfliktust, így inkább nem ad tanácsot a labdarúgást illetően – jegyezte meg ironikusan. A sport támogatása a családpolitika része, mivel a sporton keresztül rengeteg értéket képvisel, a támogatás pedig nemcsak a profi sportot jelenti. Amíg a Fidesz van hatalmon, addig folytatódni fog a sport támogatása, ha a Tisza nyer, akkor visszatérnek a régi vállalhatatlan állapotok.
A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt 15 évben 4000 templomot újítottak fel és építettek 200 új templomot. Akik nem hívők, azok is higgyék el, hogy van kapcsolat aközött, hogy minél több közösség van az országban, annál erősebb a nemzet, ezért ezekkel a beruházásokkal is az egész ország erősebb lett.
A kormányfő elmondta, azért nem ununk rá a háború témájára, mert minden héten történik valami, ami közelebb hozza a háborút. Mint például Manfred Weber, aki Zágrábban azt mondta, hogy európai uniós katonákat akar látni Ukrajnában. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy az uniós vezetők egy tervet hajtanak végre: bejelentették, hogy az EU 2030-ra háborúba megy. Most igyekeznek hozzászoktatni az embereket a háborúhoz, és felkészíteni az országokat. A 2026 és 2030 közötti évek lesznek a legkockázatosabb éveink, a 2026-os választás pedig a háború előtti utolsó választás lesz, ahol még dönthetünk arról, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból. Most az fenyeget, hogy a magyarok pénzét el akarják vinni Ukrajnába, anélkül a pénz nélkül viszont nem lehet működtetni az országot. Az ukránok 800 milliárd dollárt követelnek az állam fenntartására és 1500 milliárd dollárt fegyverekre.
