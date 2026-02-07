Orbán Viktor: Az esély nem jelent győzelmet, ahhoz, hogy győzzünk, dolgozni kell

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes gyűlés országjárása. Most Szombathely ad otthont az eseménynek, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond, majd pedig kérdésekre válaszol.

Orbán Viktor

Fotó: mw

A kormányfő elmondta, Szombathely is élen járt a rendszerváltásban, és 1998-ban is nagy győzelmet aratott a jobboldal a városban, és még 2002-ben is a Fidesz nyert. „Most sem adhatjuk alább” – fogalmazott.

„Az esély nem jelent győzelmet, győzni csak vasárnap este lehet. Ahhoz, hogy győzzünk, dolgozni kell” – figyelmeztetett.

Szombathelyről és a háborúról szólva elmondta, emlékszik, hogy amikor 1999-ben felhívta az amerikai elnök, és arra kérte, nyisson második frontot Magyarországról Szerbia ellen, ezt akkor elutasította. Azt kérdezte, hogy akkor mi lesz az ott élő magyarokkal, mi lesz majd a határmenti városokkal. Ezt aztán soha többet nem hozták fel – tette hozzá.

"Lehet nemet mondani, ha az embernek van vér a pucájában".

1945 március 4-én több mint 100 bombázó öt hullámban, 260 tonna bombát dobtak le a városra, több százan haltak meg, és több száz épület semmisült meg. A város az egyik legnagyobb háborús károkat szenvedte el a második világháborúban.

Fotó: MW

"Lázadjatok Brüsszel ellen, az már valami"

A fiatalokkal kapcsolatban azt mondta, meg lehet bennük bízni: aki a Fideszre szavaz, az a saját jövőjére szavaz, aki a Tiszára, az a saját jövője ellen szavaz. Azoknak, akik lázadni akarnak, azt üzente: a magyar kormány ellen lázadni nem nehéz dolog, „lázadjatok Brüsszel ellen, az már valami”.

Kérdésre válaszolva elmondta, több mint 200 kilométer utat újítottak fel a térségben, folytatják az M86-ost, elkezdik az M87-est és az M76-os gyorsforgalmi utat is, valamint elkerülő út is épül Szombathely mellett. Szombathely különleges helyen fekszik, hiszen 4 főváros van közelebb hozzá, mint Budapest (Pozsony, Bécs, Zágráb, Ljubljana), ennek a térségnek azonban külön fejlesztési programra van szüksége, hogy ki tudja használni a földrajzi fekvését. Azt is hozzátette, kevés az a cél, hogy csak „utolérjük” Ausztriát, sok mindenben jobbnak is kell lennünk Ausztriánál.