Orbán Viktor: A sorsunkról döntünk áprilisban

fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 08:49
választásOrbán Viktor
A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a tét: háború vagy béke.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a sorsunkról döntünk áprilisban. 

A tét: háború vagy béke. A békéhez a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott a miniszterelnök.

Nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot, mert a háborúban való részvétel nagyon hasonlít a migrációra. Nincs ki-be ugrálás, ha egyszer belementél, benne vagy.

- emelte ki a kormányfő.

