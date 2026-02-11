Orbán Viktor: A sorsunkról döntünk áprilisban

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a sorsunkról döntünk áprilisban.
A tét: háború vagy béke. A békéhez a Fidesz a biztos választás!
- fogalmazott a miniszterelnök.
Nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot, mert a háborúban való részvétel nagyon hasonlít a migrációra. Nincs ki-be ugrálás, ha egyszer belementél, benne vagy.
- emelte ki a kormányfő.
