Orbán kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek: "Ön fordítva ül a lovon"

Volodimir Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen azért, hogy 2027-re technikailag készen álljon az EU-csatlakozásra.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök konkrét határidőt sürget, mondván: ha abban a megállapodásban, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és Európa írna alá, nem szerepel időpont, akkor Moszkva „mindent megtesz majd a folyamat blokkolására”, méghozzá nem közvetlenül, hanem „bizonyos európai képviselőkön keresztül”.

Orbán Viktor az X-en reagált Zelenszkijnek. Orbán Viktor Zelenszkijnek címezve azt írta: Tisztelt Elnök úr! Ön fordítva ül a lovon. A folytatásban elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy az EU csatlakozás egy érdemalapú folyamat.

Tisztelt Elnök Úr! Rossz úton jár. Az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat. A feltételeket a tagállamok szabják meg – nem a tagjelölt országok.

– szögezte le.