Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megfagynak az ukránok, miközben kihasználatlanul állnak az adományozott energiatermelő berendezések

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 16:43
háborúadomány
Sok energetikai berendezés üzemen kívül áll Kijevben. Megfagynak az ukránok, nehéz telepíteni az adományozott készülékeket.
Bors
A szerző cikkei

Megfagynak az ukránok, Moszkva energiaválságba taszította az országot az erőművek elleni szüntelen támadásokkal, és a polgárok fűtetlen, sötét otthonokban fáznak. A Kijevben élők mindennapjait az áram-, fűtés- és vízhiány határozza meg, miközben a tél a legkeményebb arcát mutatja. 

megfagynak
 Megfagynak az ukránok, összeomlás fenyegeti az energiarendszert
Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak januárban mintegy 600 ezer ember hagyta el Kijevet. A háború előtt közel négymilliós város lakosságát ma körülbelül kétmillió főre becsülik. Makszim Timcsenko, a DTEK ukrán állami energetikai holding vezérigazgatója szerint az orosz támadások következtében az energetikai infrastruktúra folyamatos célpont, és ha ez így folytatódik, az ország működőképessége kerül veszélybe.

Ukrajna állítása szerint a túléléshez 1 milliárd dollár értékű energiaellátásra van szüksége. A szövetségesek tömeges felszerelések küldésével válaszoltak, a helyi hatóságok azonban nehezen tudják a hálózatra csatlakoztatni például a gázturbinákat és a mobil kapcsolt energiatermelő erőműveket,  mondta el több, a berendezések telepítésével foglalkozó szakember a Kyiv Independentnek.

Nincs összesítés arról, hogy mennyi berendezés van üzemen kívül, vagy ezek hol találhatóak. 

„A fő aggodalom az, hogy a berendezéseket leszállítják, de túl sok időt vesz igénybe a csatlakoztatásuk vagy a telepítésük.” 

Egyes külföldi berendezések telepítéséhez és üzemeltetéséhez az ukrán technikusoknak képzésre van szükségük. Mivel azonban a külföldi szakembereknek háború idején nagyrészt nem tudnak belépni az országba, csak távolról tudnak tanácsot adni az ukránoknak - írja a Ripost

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu