Kaposváron is Fidesz-győzelem várható

A vidék kutatója, a Real-PR 93 2026 januárjában 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye.
A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket. A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben.
Ebbe a trendbe illeszkedik a somogyi felmérés eredménye. 2022-ben ugyanebben a választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje, Gelencsér Attila a szavazatok 47,63 százalékát, míg baloldali kihívója 34,8 százalékot szerzett. A Mi Hazánk jelöltje, 5,91, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 2,33 százalékot kapott. Az összes többi (további öt) jelöltre együttesen a szavazatok 9,45 százaléka jutott. Nem véltelen, hogy a Tisza a teljes baloldal kannibalizálására törekszik.
A Real-PR 93 felmérése szerint „most vasárnap” a részvétel közel azonos lehet a négy évvel ezelőttihez (akkor 70, most 72 százalék). A kormánypárti jelölt, aki változatlanul Gelencsér Attila, a leadott szavazatok 42,3 százalékát szerezheti meg (az összes biztos szavazó besorolása esetén), tiszás kihívója 37,9 százalékot kapna. Így a kormánypárti és a legnagyobb ellenzéki tömörülés jelöltje közötti különbség, részben a kevesebb induló, azaz a sikeres kannibalizáció miatt, 13-ról 5 százalék alá csökkent. A pártverseny átalakulásából előnyösen jött ki a Mi Hazánk, melynek jelöltje egyenesen a szavazatok 10,6 százalékát szerezheti meg. Az önállóan induló DK-s jelölt 4,7, a kutyapárti jelölt 4, míg a szocialista 0,6 százalékra számíthat.
Összességében, még a hibahatárok figyelembevételével is, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz-KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét a következő Országgyűlésben is. Ez a körzet 2022-ben a 32. legszorosabb választókerület volt, ha itt közel öt százalékos a Fidesz előnye, további 74 választókerületben ennél nagyobb is lehet.
A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég, amely kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a budapesti politikai vitákban a vidéki Magyarország véleménye is megjelenjen.
