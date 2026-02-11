Hidvéghi Balázs: Nem fizetünk Ukrajnáért és az ukrán háborúért!

"Miután múlt héten az ukrán médiában Orbán Viktor megöléséről beszéltek, most Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci C14 csoport vezetője katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot" - írta a közösségi oldalán Hidvéghi Balázs, egy videó kíséretében.
Ez az az Ukrajna, ahová Brüsszel 1500 milliárd dollárt tervez küldeni az európai adófizetők pénzéből, ezzel még a következő generációt is eladósítva. Ugyanez az ország az, amelyet Brüsszel már 2027-ig be akar erőltetni az EU-ba. A Politico által tegnap közzétett tervek szerint ehhez Brüsszel és Kijev le akarja váltani Orbán Viktort, mert ők is tudják, hogy a Tisza kérdés nélkül behozná Ukrajnát az EU-ba. Ilyen Jevhen Karaszokkal együtt. A választás tétje, hogy meg tudjuk-e ezt akadályozni. Addig is, küldjünk erős üzenetet Brüsszelnek és töltsük ki a Nemzeti Petíciót! Nem fizetünk Ukrajnáért és a ukrán háborúért!
- tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.