Hidvéghi Balázs: Nem fizetünk Ukrajnáért és az ukrán háborúért!

Ez az az Ukrajna, ahová Brüsszel 1500 milliárd dollárt tervez küldeni az európai adófizetők pénzéből, ezzel még a következő generációt is eladósítva. Ugyanez az ország az, amelyet Brüsszel már 2027-ig be akar erőltetni az EU-ba. A Politico által tegnap közzétett tervek szerint ehhez Brüsszel és Kijev le akarja váltani Orbán Viktort, mert ők is tudják, hogy a Tisza kérdés nélkül behozná Ukrajnát az EU-ba. Ilyen Jevhen Karaszokkal együtt. A választás tétje, hogy meg tudjuk-e ezt akadályozni. Addig is, küldjünk erős üzenetet Brüsszelnek és töltsük ki a Nemzeti Petíciót! Nem fizetünk Ukrajnáért és a ukrán háborúért!