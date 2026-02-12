Határozott kiállás: Magyarország a béke pártján áll

A magyar kormány a háború kitörése óta a béketeremtést szorgalmazza — erről beszélt Gulyás Gergely miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón leszögezte: Magyarország továbbra is a béke pártján áll

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Magyarország békepárti politikája nem megváltoztatható

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország mindvégig sokat tett az ukrán menekültekért, illetve a kezdetektől fogva elítélte a katonai akciót. Ebből viszont nem következik, hogy Magyarország békepárti politikája megváltoztatható.

Magyarország sokat tett az orosz támadást követően Ukrajnáért. Humanitárius segítséget nyújtottunk, befogadtuk a hozzánk érkező menekülteket és elítéltük a katonai akciót is. Ebből azonban nem következik, hogy a magyar kormány politikája, amely az első pillanattól kezdve a béketeremtés szükségességét hangsúlyozta, az megváltoztatható. Magyarországról és a magyar kormány politikájáról a magyar embereknek kell dönteni

— szögezte le a miniszter.

Az unió a háború, Magyarország a béke oldalán áll

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról is beszélt, hogy míg Magyarország egyértelműen a béke pártján áll, addig az Európai Unió éppen ellenkezőleg a háború eszkalációjáért tesz.

Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és a békepárti törekvéseket kell támogatni. Tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszi ideig szavakkal, most pedig elsősorban tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá

— hangsúlyozta a miniszter.