Gyurkó ajándékot küldött Orbán Viktornak

Ajándékot kapott Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban a Mandiner rendezvényén. Virányi Nóri annak a Gyurkó nevű kisfiúnak a nővére, aki decemberben a Digitális Polgári Körök szegedi Háborúellenes Gyűlésén szerette volna aláíratni magyar zászlóját a kormányfővel, ám mivel ez nem sikerült, később találkoztak egymással. Ehhez az kellett, hogy százezer ember keresse a kisfiút, akinek végül édesanyja jelentkezett a kormányfő közösségi oldalán kommentben.

Virányi Nóri a Várkert Bazárban adta át az ajándékot, erről Orbán Viktor töltött fel egy videót a közösségi oldalára. Mint tegnap elmondta, mivel "67 nap van hátra a választásokig", a dobozkában 67 üzenet volt.