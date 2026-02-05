Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyurkó ajándékot küldött Orbán Viktornak

gyurkó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 07:12 / FRISSÍTÉS: 2026. február 05. 07:12
ajándékOrbán Viktor
Hatvanhét pozitív gondolatot írt a kisfiú.
Bors
A szerző cikkei

Ajándékot kapott Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban a Mandiner rendezvényén. Virányi Nóri annak a Gyurkó nevű kisfiúnak a nővére, aki decemberben a Digitális Polgári Körök szegedi Háborúellenes Gyűlésén szerette volna aláíratni magyar zászlóját a kormányfővel, ám mivel ez nem sikerült, később találkoztak egymással. Ehhez az kellett, hogy százezer ember keresse a kisfiút, akinek végül édesanyja jelentkezett a kormányfő közösségi oldalán kommentben.

Virányi Nóri a Várkert Bazárban adta át az ajándékot, erről Orbán Viktor töltött fel egy videót a közösségi oldalára. Mint tegnap elmondta, mivel "67 nap van hátra a választásokig", a dobozkában 67 üzenet volt. 

Minden napra egy biztató, pozitív üzenetet írt Gyurkó a miniszterelnök számára.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu