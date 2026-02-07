Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Feltették a régi lemezt: a háború álprobléma, mi csak uszítunk"

szombathely
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 11:43
Háborúellenes Gyűlésorbán viktorvámos zoltán
A liberális oldal próbálja elbagatellizálni a migrációt és háborút.

Kilencedik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése. A helyszín ezúttal Vas vármegye megyei jogú városa, Szombathely, ahol Vámos Zoltán országgyűlési képviselőjelölt is beszédet mondott. 

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathelyVámos Zoltán
Vámos Zoltán
Fotó: MW / 

Eseménydús egy hét áll a nemzetközi politika háta mögött. Míg Donald Trump közösségi oldalán Orbán Viktort dicsérte, addig Manfred Weber arról beszélt, hogy Ukrajnában masírozó európai katonákról álmodozik. Ilyen kijelentések után mindennél fontosabb a béke melletti kiállás.

Vámos Zoltán szerint a liberális oldal próbálja elbagatellizálni a migrációt és háborút, pedig ők, Szombathelyről átnézve a határon látják, hogy ez a valóság. Azzal élnek vissza, hogy a mostani generációnak már nincsenek háborús élményei. "Az a helyzet, hogy tévednek, mert nekem 41 évesen is vannak háborús élményeim" — mondta. Vámos Zoltán nagyapja megjárta a háborút, ritkán mesélt arról, hogy mit élt át a fronton, de Vámos Zoltánban benne maradt egy gyermekkori emlék:

Volt egy furcsa szokása, amit nem értettem. Ha eldördült egy pisztolylövés a műsorban, azonnal elkapcsolt onnan. Megkérdeztem, hogy miért, de nem válaszolt, csak nézett rám furcsán, fájdalmasan. Később, 10 éves korom körül egy barátjával beszélt és megértettem. Azt mondta neki: mennyi erőszakos műsor van manapság a tévében, és mennyire nehéz ezt átélni, mert előhozza az emlékeket

— idézte fel gyermekkori élményeit Vámos Zoltán.

Én most azért állok itt előttetek, mert nem akarok a fiam vagy a leendő unokáim szemébe nézni azzal a szótlan fájdalommal, ahogy a nagyapám nézett az enyémbe. És nem akarok a ti szemetekbe se nézni, hogy én nem tettem semmit

Ezért állok Orbán Viktor háta mögött is teljes erővel, mert ahogy kimaradtunk a migrációból, kimaradunk a háborúból is - mondta.

Nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek a mi jövőnkről. Szombathely és a hűség falai készen állnak, fel győzelemre április 12-én - üzent a képviselőjelölt.

 

