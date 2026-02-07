Ez eddig a legcukibb kép a Háborúellenes gyűlésről

Szombathelyen folytatódik a Háborúellenes gyűlés országjárása. Teltház előtt lép fel majd Orbán Viktor, aki ismét a nézők kérdéseire válaszol majd. A tömegben egyre többen vannak, akik a családjukkal érkeztek.
Ám most egy igen aranyos részletre figyeltünk fel. Egy hölgy ruháján egy apró kiegészítő tűnt fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.