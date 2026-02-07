Ez eddig a legcukibb kép a Háborúellenes gyűlésről

Szombathelyen folytatódik a Háborúellenes gyűlés országjárása. Teltház előtt lép fel majd Orbán Viktor, aki ismét a nézők kérdéseire válaszol majd. A tömegben egyre többen vannak, akik a családjukkal érkeztek.

Ám most egy igen aranyos részletre figyeltünk fel. Egy hölgy ruháján egy apró kiegészítő tűnt fel.