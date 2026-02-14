Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„A győztes csapat” – eddig nem látott fotó került elő Orbán Viktor évértékelőjéről

„A győztes csapat” – eddig nem látott fotó került elő Orbán Viktor évértékelőjéről

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 17:34
Évértékelő 2026győzelemfotó
A kormányfő maga osztott meg a fotót.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, telt ház fogadta Orbán Viktort a 27. évértékelő beszédén. A Várkert Bazárban tartott eseményen a politikusok mellett a haza sztárvilág is szép számban képviseltette magát, mások mellett Szabó Zsófi, Hajdú Péter, Dopeman és Young G Béci is jelen volt. 

A miniszterelnök most pedig egy újabb fotóval jelentkezett az évértékelőről, melyhez azt írta:

A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a  Fidesznek. A győzelem éve Magyarországnak.

Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a  Fidesznek

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu