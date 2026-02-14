„A győztes csapat” – eddig nem látott fotó került elő Orbán Viktor évértékelőjéről

Ahogy arról a Bors beszámolt, telt ház fogadta Orbán Viktort a 27. évértékelő beszédén. A Várkert Bazárban tartott eseményen a politikusok mellett a haza sztárvilág is szép számban képviseltette magát, mások mellett Szabó Zsófi, Hajdú Péter, Dopeman és Young G Béci is jelen volt.
A miniszterelnök most pedig egy újabb fotóval jelentkezett az évértékelőről, melyhez azt írta:
A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek. A győzelem éve Magyarországnak.
