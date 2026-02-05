Dróntámadás ért egy bányászokat szállító buszt Ukrajnában - 12 ember halt meg, de az áldozatok száma nőhet

Orosz dróntámadást hajtottak végre Ukrajna délkeleti részén, Dnyipropetrovszki területén. A támadást Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata, a DTEK szénbányái ellen követték el. Több halottja is van a támadásnak.
Többen meghaltak és megsérültek, miután az oroszok egy csapatot szállító autóbuszt támadtak meg vasárnap, február 1-én. A buszon utazó munkásokat éppen a műszak végén érte a támadás. A jelentések szerint Oroszország egy nagyszabású támadást indított a régióban található szénbányák ellen, ennek része volt ez is. Először 15 halottal számoltak, később aztán pontosították a veszteséget –írja a Ripost.
Legalább 12 bányász halt meg, további nyolc megsérült miután Oroszország megtámadta a DTEK bányából munkásokat szállító buszt Ukrajna Dnyipropetrovszki területén.
– írta a DTEK közleményében vasárnap. A támadást Olekszandr Ganzsa, a megyei katonai közigazgatás vezetője is megerősítette. A támadás során a Sahed típusú drón a busz mellé csapott be, amitől a jármű belekanyarodott egy kerítésbe. Mikor az utasok kimásztak a buszból, egy újabb dróntámadás érkezett. A jelentések szerint a támadók tisztában voltak vele, hogy civil célpontot támadnak. A támadás során keletkezett tüzet eloltották.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.