Dróntámadás ért egy bányászokat szállító buszt Ukrajnában - 12 ember halt meg, de az áldozatok száma nőhet

Orosz dróntámadást hajtottak végre Ukrajna délkeleti részén, Dnyipropetrovszki területén. A támadást Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata, a DTEK szénbányái ellen követték el. Több halottja is van a támadásnak.

Az orosz dróntámadások következményeként több lakó- és gazdasági épület is megsérült Fotó: AFP

Többen meghaltak és megsérültek, miután az oroszok egy csapatot szállító autóbuszt támadtak meg vasárnap, február 1-én. A buszon utazó munkásokat éppen a műszak végén érte a támadás. A jelentések szerint Oroszország egy nagyszabású támadást indított a régióban található szénbányák ellen, ennek része volt ez is. Először 15 halottal számoltak, később aztán pontosították a veszteséget –írja a Ripost.

Legalább 12 bányász halt meg, további nyolc megsérült miután Oroszország megtámadta a DTEK bányából munkásokat szállító buszt Ukrajna Dnyipropetrovszki területén.

– írta a DTEK közleményében vasárnap. A támadást Olekszandr Ganzsa, a megyei katonai közigazgatás vezetője is megerősítette. A támadás során a Sahed típusú drón a busz mellé csapott be, amitől a jármű belekanyarodott egy kerítésbe. Mikor az utasok kimásztak a buszból, egy újabb dróntámadás érkezett. A jelentések szerint a támadók tisztában voltak vele, hogy civil célpontot támadnak. A támadás során keletkezett tüzet eloltották.