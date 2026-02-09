Döbbenetes felvételek kerültek elő a Tisza Párt valódi terveiről – videó

A Kocsis Máté által megosztott képsorok olyan összefüggésekre világítanak rá, amire a Fidesz-KDNP, már a kezdetektől fogva figyelmeztet.

Kocsis Máté

Fotó: MW

A felvételen Magyar Péter szerint a Néppárt szakértői segítségével alkották meg a Tisza párt programját. Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke konkrétan kijelenti a videóban, ahogy utasításba adta Magyarnak az EPP-hez való csatlakozást, ami így is történt. Ursula von der Leyen szerint pedig büntetni kell Magyarországot a jogosan járó pénzügyi támogatások megvonásával, amíg az ország nem enged teret az LMBTQ lobbinak és nem fogad be migránsokat Brüsszel utasítása szerint.

Emellett tényként kezeli Magyarország leválását az orosz fölgáz és kőolajról, ami rendkívüli drágulást hozna az országban és veszélybe sodorná a rezsivédelmet is.

Továbbá Manfred Weber elszólásában arról beszél, hogy a Néppárt (Tisza) győzhet hazánkban a választásokon, akikkel hajlandó együtt dolgozni mivel Brüsszel és Ukrajna-pártiságukról már tanúbizonyságot tettek. A videó Magyar Péter felháborító kijelentésével zárul, melyben a Tisza teljes támogatásáról biztosítja a brüsszeli elitet.

Kocsis Máté: Korábbi felvételek kerültek elő a Tisza valódi terveiről