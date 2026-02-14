Deutsch Tamás: Minden eszközzel Brüsszel a Tisza Pártot és Magyar Péteréket tolja

A Patrióta élőben jelentkezett a Várkárt Bazárból Orbán Viktor 27. évértékelő beszéde előtt.
A helyszínen mások mellett Deutsch Tamással is beszéltek, akit erről kérdeztek, hogy Brüsszelben érződik- már, hogy alig 2 hónap van a hazai választásokig, illetve, hogy érezhető-e nyomás? Mire a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője elmondta, hogy lényegében, a csövön kifér, és a politikai eszközök megengedik, addig
Minden eszközzel Brüsszel a Tisza Pártot és Magyar Péteréket tolja. A brüsszeli intézmények a lehető legdurvább, és minden korábbinál erőszakosabb és nagyobb nyomásgyakorlás alá helyezik Magyarországot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.