Deutsch Tamás: Minden eszközzel Brüsszel a Tisza Pártot és Magyar Péteréket tolja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 10:24 / FRISSÍTÉS: 2026. február 14. 10:29
Deutsch Tamás szerint Brüsszel minden eddiginél erőszakosabban támadja Magyarországot.
A Patrióta élőben jelentkezett a Várkárt Bazárból Orbán Viktor 27. évértékelő beszéde előtt. 

A helyszínen mások mellett Deutsch Tamással is beszéltek, akit erről kérdeztek, hogy Brüsszelben érződik- már, hogy alig 2 hónap van a hazai választásokig, illetve, hogy érezhető-e nyomás? Mire a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője elmondta, hogy lényegében, a csövön kifér, és a politikai eszközök megengedik, addig

Minden eszközzel Brüsszel a Tisza Pártot és Magyar Péteréket tolja. A brüsszeli intézmények a lehető legdurvább, és minden korábbinál erőszakosabb és nagyobb nyomásgyakorlás alá helyezik Magyarországot. 

 

 

 

