Brüsszel európai katonákat küldene a frontra, Magyar Péter pedig tapsikol nekik

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 07:59
zelenszkijmagyar péter
Nemet kell mondani a háborúra - üzente Orbán Viktor szombaton.

Brüsszel kimondta: európai katonákat kell küldeni a háborúba, hogy támogassák Ukrajnát. Zelenszkijék eközben Magyar Péterék mellett kampányolnak, nyíltan kimondják: ha ők kerülnek hatalomra, akkor Magyar Péterék támogatni fogják Ukrajnát és a háborút.

"Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést Szombathelyen. Tartsanak velünk!" - kommentálta a videót Orbán Viktor.

