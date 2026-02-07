Brüsszel európai katonákat küldene a frontra, Magyar Péter pedig tapsikol nekik

Brüsszel kimondta: európai katonákat kell küldeni a háborúba, hogy támogassák Ukrajnát. Zelenszkijék eközben Magyar Péterék mellett kampányolnak, nyíltan kimondják: ha ők kerülnek hatalomra, akkor Magyar Péterék támogatni fogják Ukrajnát és a háborút.
"Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést Szombathelyen. Tartsanak velünk!" - kommentálta a videót Orbán Viktor.
