Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Civil áldozatai is vannak a donyecki támadásnak

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 11:23
ukrajnacivilhalott
Az orosz erők előrehaladásával civil célpontok is megsérültek. Folyamatosan tájékoztatnak az elesettek számáról.
Bors
A szerző cikkei

Heten haltak meg Donyeckben, Druzskovkában a legutóbbi, szerdai támadásban. Az oroszok fürtös bombákkal támadták meg a várost, civil áldozatok is vannak. Ukrajna keleti részén több városban is civil célpontok megtámadásáról számoltak be, a veszteségek súlyosak.

Civil áldozatai is vannak a szomszédban dúló háborúnak.
Civil áldozatai is vannak a szomszédban dúló háborúnak Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Vadim Filaskin a donyecki terület kormányzója azt mondta, bombázás alá vették az ország keleti részén fekvő Druzskovka városát. Az orosz haderők úgynevezett kazettás lőszerekkel támadtak a civil célpontokra. Információk szerint 7 civil halt meg a támadásban, további 15 pedig megsérült. A legidősebb áldozat 81 éves volt - írja a Ripost

A kormányzó szerint a támadás szerda reggel, kifejezetten forgalmas órákban történt. Ezzel párhuzamosan két légibombát dobtak a városra, számos épület és otthon megsérült. A várost az orosz erők készülnek bevenni.

Szintén támadás érte a Dnyipropetrovszki területet, melyben egy 68 éves nő és egy 38 éves férfi halt meg. Megtámadták Odessza városát is, összesen 20 épület rongálódott meg a támadás során.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu