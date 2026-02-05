„Ki kell állni az egyházi iskolákért, óvodákért, bölcsődékért…” – aláírásgyűjtést indít a KDNP az egyházi intézmények védelmében

Országos aláírásgyűjtést hirdet a KDNP az egyházi intézmények finanszírozásának megőrzéséért – mondta el lapnak adott interjújában Latorcai Csaba ügyvezető alelnök. A politikus elmondta: az ősszel kiszivárgott egy olyan tervezet, amely a Tisza Párt megszorító csomagjának részeként 40 százalékkal csökkentené az egyházi közfeladat-ellátó intézmények támogatását - írja a Ripost.

Aláírásgyűjtést indítottak az egyházi intézmények védelmében Fotó: KDNP

Ősszel, amikor kiszivárogtak a Tisza Párt megszorító intézkedéseinek a tervezetei, köztük volt az is, hogy az egyházak finanszírozását, különösen az egyházi közfeladat-ellátó intézmények finanszírozását 40 százalékkal csökkentenék. Ez évente mintegy 300 milliárd forint, és ezzel gyakorlatilag kinyírnák ezeket az intézményeket

– fogalmazott.

Latorcai felidézte: a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter korábban tagadta a terv létezését, sőt bírósági eljárást is kezdeményezett az ügyben. Az ügyvezető alelnök szerint azonban a közelmúltban fordulat történt.

Az elmúlt napokban a Tisza Párt egykori egyházpolitikai műhelyének vezetője, Csercsa Balázs egyértelműen elismerte, hogy valóban készültek ilyen tervek. Ez az a pont, amikor azt mondtuk: eddig és ne tovább.



Kétmillió érintett, 500 település – értük indul az aláírásgyűjtés

A KDNP számításai szerint mintegy kétmillió magyar állampolgárt érintenek közvetlenül az egyházi intézmények, hiszen ennyien – saját maguk vagy hozzátartozóik révén – vesznek igénybe egyházi fenntartású közszolgáltatásokat.

Ki kell állni az egyházi iskolákért, óvodákért, bölcsődékért, szociális intézményekért, kórházakért. Körülbelül kétmillió honfitársunkat érintik ezek az intézmények

- hangsúlyozta a lapnak Latorcai.

Elmondta: több mint 500 olyan magyarországi település van, ahol bizonyos közszolgáltatást kizárólag egyházi intézmény biztosít.

Ha a Tisza Párt megszorító terve megvalósul, akkor nem az lesz a kérdés, hogy lesz-e egyházi iskola vagy nem lesz egyházi iskola, hanem az, hogy lesz-e iskola vagy nem lesz iskola, lesz-e óvoda, lesz-e bölcsőde vagy idősotthon. Több mint 500 településen a mindennapok életét alapvetően meghatározza, hogy ezek az intézmények működnek-e.

Papíron és online is lehet csatlakozni

A KDNP ezért országos aláírásgyűjtést indít, amelyhez papíralapon és online is lehet csatlakozni.

Ez az aláírásgyűjtés papíron is és online is elérhető. Online a www.kdnp.hu oldalon lehet csatlakozni hozzá

– mondta az ügyvezető alelnök.