Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ki kell állni az egyházi iskolákért, óvodákért, bölcsődékért…” – aláírásgyűjtést indít a KDNP az egyházi intézmények védelmében

aláírásgyűjtés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 12:16
KDNPTisza-adóegyházi intézmény
Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a Ripostnak elmondta, hogy a Tisza Párt a győzelme esetén 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények támogatását, ami évente mintegy 300 milliárd forintos forráskiesést jelentene. Ez több mint 500 településen sodorná veszélybe az alapvető közszolgáltatásokat.
Bors
A szerző cikkei

Országos aláírásgyűjtést hirdet a KDNP az egyházi intézmények finanszírozásának megőrzéséért – mondta el lapnak adott interjújában Latorcai Csaba ügyvezető alelnök. A politikus elmondta: az ősszel kiszivárgott egy olyan tervezet, amely a Tisza Párt megszorító csomagjának részeként 40 százalékkal csökkentené az egyházi közfeladat-ellátó intézmények támogatását - írja a Ripost

Aláírásgyűjtést indítottak az egyházi intézmények védelmében Fotó: KDNP 

Ősszel, amikor kiszivárogtak a Tisza Párt megszorító intézkedéseinek a tervezetei, köztük volt az is, hogy az egyházak finanszírozását, különösen az egyházi közfeladat-ellátó intézmények finanszírozását 40 százalékkal csökkentenék. Ez évente mintegy 300 milliárd forint, és ezzel gyakorlatilag kinyírnák ezeket az intézményeket 

– fogalmazott. 

Latorcai felidézte: a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter korábban tagadta a terv létezését, sőt bírósági eljárást is kezdeményezett az ügyben. Az ügyvezető alelnök szerint azonban a közelmúltban fordulat történt. 

Az elmúlt napokban a Tisza Párt egykori egyházpolitikai műhelyének vezetője, Csercsa Balázs egyértelműen elismerte, hogy valóban készültek ilyen tervek. Ez az a pont, amikor azt mondtuk: eddig és ne tovább.


Kétmillió érintett, 500 település – értük indul az aláírásgyűjtés

A KDNP számításai szerint mintegy kétmillió magyar állampolgárt érintenek közvetlenül az egyházi intézmények, hiszen ennyien – saját maguk vagy hozzátartozóik révén – vesznek igénybe egyházi fenntartású közszolgáltatásokat. 

Ki kell állni az egyházi iskolákért, óvodákért, bölcsődékért, szociális intézményekért, kórházakért. Körülbelül kétmillió honfitársunkat érintik ezek az intézmények

- hangsúlyozta a lapnak Latorcai. 

Elmondta: több mint 500 olyan magyarországi település van, ahol bizonyos közszolgáltatást kizárólag egyházi intézmény biztosít. 

Ha a Tisza Párt megszorító terve megvalósul, akkor nem az lesz a kérdés, hogy lesz-e egyházi iskola vagy nem lesz egyházi iskola, hanem az, hogy lesz-e iskola vagy nem lesz iskola, lesz-e óvoda, lesz-e bölcsőde vagy idősotthon. Több mint 500 településen a mindennapok életét alapvetően meghatározza, hogy ezek az intézmények működnek-e.

Papíron és online is lehet csatlakozni

A KDNP ezért országos aláírásgyűjtést indít, amelyhez papíralapon és online is lehet csatlakozni.

Ez az aláírásgyűjtés papíron is és online is elérhető. Online a www.kdnp.hu oldalon lehet csatlakozni hozzá

 – mondta az ügyvezető alelnök. 

A párt célja, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet: az egyházi intézmények finanszírozásának csökkentése nem csupán egyházi ügy, hanem a helyi közösségek mindennapi életét érintő kérdés. 

Ismerjék meg minél többen a Tisza Párt egyházi intézményeket sújtó terveit, és lépjünk fel együtt ezek ellen!

– fogalmazott Latorcai Csaba. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu