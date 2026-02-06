"A választás nem szépségverseny és nem is valóságshow, csak egy biztos választás van!"

Jöjjön egy szokatlan kérdés: volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy „hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot”? - kezdte péntek reggeli posztjában a miniszterelnök, majd így folytatta:

"Mert a választás mégiscsak erről szól. Arról, hogy kire bízzuk a hazát. Amikor arról tárgyaltunk az oroszokkal, hogy legyen itthon folyamatosan olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelöltet és annak kiváló ötleteit?

Vagy amikor Brüsszellel vívtunk a rezsicsökkentés megtartásáért, gondolt rá valaki, hogy jobb lenne, ha Márki-Zay képviselné az országot? Vagy amikor az ukránok és az uniós vezetők a háborúba akarnak belerángatni minket?

Jusson eszünkbe idén áprilisban is: a választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás."