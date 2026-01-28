A Tisza károsultja lenne minden magyar

A rezsicsökkentés megszüntetése a legnagyobb mértékben 5,9 millió főt, a kutya- és macskaadó 4,6 millió magyart, a többkulcsos adóemelés akár 2,9 millió keresőt, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése 2,5 millió nyugdíjast, az szja-mentesség megszüntetése akár 800 ezer édesanyát, a családi adókedvezmény progresszív csökkentése közel 200 ezer főt érinthet.

Fotó: Balogh Zoltán

A fenti intézkedések összesen akár 7,6 millió magyart érintenének. Bár a vizsgált intézkedések a kiszivárgó elképzeléseknek csak egy részét jelentik, már ezek is halmozottan sújtanák a magyar háztartások többségét.

Mintegy 1,2 millió magyart érintene legalább egy, további 3,7 millió magyart sújtana legalább kettő, s még 2,4 millió főt legalább három, több mint negyedmillió magyart pedig akár négy intézkedéscsoport - írja a Nézőpont Intézet.