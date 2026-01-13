Rendkívüli bejelentést tett a köztársasági elnök

Az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását - írja Facebook-oldalán Sulyok Tamás.
A köztársasági elnök így folytatta:
A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.
A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.
Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!
