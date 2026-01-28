Orbán Viktor: Az ukrán vezetés átlépett egy határt

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az ukrán vezetés átlépett egy határt, napok óta Magyarország a céltábla. Hozzátette, "minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek. "

Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.

Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak.

És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk.

- írta posztjában a miniszterelnök. Azt is kifejtette, "ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni, ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon."