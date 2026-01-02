Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi nem kérünk

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Németországban több nagyvárosban is káoszba, zavargásokba fulladt a szilveszteri ünneplés. Migránsok tomboltak az utcákon, autókat gyújtottak fel, rendőrökre, tűzoltókra, sőt mentősökre támadtak. A káoszban többen nagyon súlyosan megsérültek. Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót a berlini eseményekről.
Bejegyzésében kiemelte:
Ebből Magyarországon nem kérünk! Amíg nem egy Brüsszel-barát kormány dönt erről, hanem nemzeti kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!
Németországban 4000 rendőrt vezényeltek az utcára.
Zavargások, halálesetek és tömeges letartóztatások hírétől hangos a német sajtó. A rendőrszakszervezet alelnöke a nyilatkozatában beismerte: a rendbontók között nagy számban olyan férfiakat tartóztattak le, akik migrációs háttérrel rendelkeznek.
Németországban több súlyos baleset és rendbontás történt a szilveszteri ünneplés során. Több fiatal veszítette életét vagy sérült meg súlyosan házilag készített pirotechnikai eszközök miatt. A berlini baleseti kórház 25 olyan sérültet látott el, akik részben vagy teljesen elvesztették kezüket. Nyolc gyermek súlyos sérülést szenvedett – olvasható a Ripost cikkében.
Több mint százszor riasztották a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot.
Beszámolók szerint némelyik városrészekben a mentők csak rendőri biztosítással tudták ellátni feladatukat. Több nagyvárosban a rendőrséget is megtámadták, szemeteseket gyújtottak fel, üvegekkel dobálták a rendfenntartó erőket – írja az Origo.
Berlinben több mint négyezer rendőrt kellett az utcákra vezényelni. A német rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozott: a rendbontások mögött migránsok álltak.
Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet
– nyilatkozta a Weltnek az alelnök.
Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek.
Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak.
Káoszba torkollt Hollandiában a szilveszter, országszerte számos városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.
Autók lángoltak, Molotov-koktélokat dobáltak a rendőrökre, a segélyhívószámok túlterheltek voltak: Hollandia több városában is számos szilveszteri incidenshez kellett kivonulniuk a mentőszolgálatoknak. Egy ember meghalt. Amszterdamban kigyulladt egy templom – számolt be az áldatlan állapotokról a Die Welt.
Erőszakba torkollt Hollandiában az utolsó olyan szilveszteri ünnepség, ahol még engedélyezték a tűzijátékokat.
Több városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.
Amszterdamban a belvárosban található Vondelkerk templom tornya kigyulladt. A torony teteje összeomlott, és nagyszámú mentőegységet riasztottak a helyszínre.
ezért a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy csak életveszélyes helyzetben kérjenek segítséget.
Breda város rendőrsége arról számolt be, hogy
Autókat is felgyújtottak, egy rendőrautót kiégettek, és verekedések törtek ki.
A belga határ közelében fekvő Roosendaal városában a rendőrség arról számolt be, hogy tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket, amiért hét embert letartóztattak.
Egy parlamenti döntés értelmében a 2026/2027-es évfordulón lép hatályba a tűzijátékok tilalma.
A rendőrségi jelentések az illegális, és egyes esetekben rendkívül veszélyes tűzijátékok behozatalának növekedéséről is beszámolnak.
Évek óta tilos az országban a nehéz petárdák értékesítése és használata, ám a magánszemélyek legálisan vásárolhatnak ilyen pirotechnikai eszközöket Belgiumban és Németországban, majd átcsempészik a határon.
