Orbán Viktor: kész elmebaj a Tisza programja

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 12:30
Tisza Pártmegszorítások
Orbán Viktor a Kossuth rádióban adott péntek reggeli interjújában élesen bírálta a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági tervezetét, amely több ezer milliárd forintos elvonással sújtaná a magyar családokat és a vállalkozásokat.
Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádióban adott interjúja során a Tisza gazdasági tervezetét élesen bírálta, ugyanis ez alapján 3700 milliárd forintot vonnának el a vállalkozásoktól és 1300-at a családoktól. A Tisza-adóval kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy a baloldal nagyon szeret adót emelni, függetlenül az ország tényleges helyzetétől.

Élesen bírálta Orbán Viktor a Tisza-adót. 
Élesen bírálta Orbán Viktor a Tisza-adót. 
Fotó: MW / 

A baloldalnak van egy olyan gondolata, hogy a pénz náluk jobb helyen van,  mint a vállalkozóknál, meg az embereknél. Tehát ők azt gondolják, hogy a gazdaság igazságtalanul működik, ha csak a vállalkozók meg a munkaadók döntik el, hogy mi legyen a gazdaságban lévő pénzzel. Azaz egy gazdasági ésszerűség szerint áramlik a pénz a gazdaságban, abból fakadnak igazságtalanságok, amiket úgy kell megoldani, hogy el kell venni minél nagyobb részét a pénznek a munkaadóktól, a vállalkozóktól, meg az emberektől is, és ők, a politikusok valamifajta igazságossági szempont alapján majd újraosztják ezt a pénzt. 

– magyarázta a baloldal gazdaságpolitikáját a miniszterelnök. 

Ez a radikális különbség egy baloldali gondolkodás és egy jobboldali gondolkodás között. Mert mi meg azt gondoljuk, hogy a munka meg a teljesítmény a legfontosabb, hagyjuk az embereket, hadd dolgozzanak, hadd keressenek, és hadd döntsék el ők, hogy mit csinálnak a pénzükkel. Ez egy jobboldali gondolat. A baloldal maga akarja ezt megmondani.

– tette hozzá. 

Függetlenül a gazdaság aktuális helyzetétől és attól, hogy mi van a költségvetésben, a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz, a jobboldal pedig csak annyi adót akar beszedni, ami a közös költségekhez feltétlenül szükséges, és arra törekszik, hogy minél több pénz maradjon az embereknél.

Mi egyetlen ponton avatkozunk be, az pedig a családok javára történő beavatkozás, mert mi azt szeretnénk, ha a gyermeknevelésnek a költségei azok minél kisebbek lennének, és a gyermeket nevelő szülők nem élnének rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyereket, ezért vezettünk be családi adókedvezmény rendszert és támogatjuk a gyermekes családokat. 

– szögezte le a kormányfő.

 

Orbán Viktor: borzalmas a Tisza programja 

Az ember elolvassa és libabőrös lesz tőle, vagy kihull a haja, attól függ, hogy mekkora az idegrendszere. 

– mondta el véleményét a Tisza-adóról a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy ők még pénzt is akarnak küldeni Brüsszelbe, mert Brüsszel pénzt kér a tagállamoktól, hogy Ukrajnába el tudja küldeni, mivel az orosz vagyonra nem tudja rátenni a kezét. 

Mi nem adunk, tehát a magyar jobboldal nem ad pénzt, nem küld Ukrajnába pénzt, és nem érdekel, hogy ebből konfliktus származik Brüsszellel, majd megharcoljuk. A magyar baloldal a Tisza vezetésével mást gondol erről. Ő azt gondolja, hogy Brüsszel kérése jogos, Brüsszelnek, ha pénzt kér, pénzt kell adni, Brüsszel helyes, ha támogatja a háborút, úgyhogy a Tisza is meg a DK is ukránbarát magyar párt és ők helyeslik a háború folytatását. 

– tette hozzá és kifejtette, hogy a háború finanszírozásához szükséges pénzt a Tisza az emberektől akarja elvenni, ez magyarázza ezt a tényleg agybajszerű programot.

Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a kiszivárgott gazdasági tervezetet, már csak azért is mert az egy aláírt program. Bárhogyan próbálják tagadni Magyar Péterék a dokumentum létezését, az egy valódi program, hiszen a Tisza gazdaságpolitikai programjáért felelős embernek az aláírása van a papírokon. Mindez pedig  súlyos pénzügyi következménnyel járna a vállalkozásokra, a munkahelyekre meg a családi pénztárcákra is, amennyiben jövő tavasszal az emberek hatalomra juttatják Magyar Péteréket.

Orbán Viktorral készült teljes interjút itt tudod megnézni:

 

