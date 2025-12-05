Orbán Viktor: kész elmebaj a Tisza programja

Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádióban adott interjúja során a Tisza gazdasági tervezetét élesen bírálta, ugyanis ez alapján 3700 milliárd forintot vonnának el a vállalkozásoktól és 1300-at a családoktól. A Tisza-adóval kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy a baloldal nagyon szeret adót emelni, függetlenül az ország tényleges helyzetétől.
A baloldalnak van egy olyan gondolata, hogy a pénz náluk jobb helyen van, mint a vállalkozóknál, meg az embereknél. Tehát ők azt gondolják, hogy a gazdaság igazságtalanul működik, ha csak a vállalkozók meg a munkaadók döntik el, hogy mi legyen a gazdaságban lévő pénzzel. Azaz egy gazdasági ésszerűség szerint áramlik a pénz a gazdaságban, abból fakadnak igazságtalanságok, amiket úgy kell megoldani, hogy el kell venni minél nagyobb részét a pénznek a munkaadóktól, a vállalkozóktól, meg az emberektől is, és ők, a politikusok valamifajta igazságossági szempont alapján majd újraosztják ezt a pénzt.
– magyarázta a baloldal gazdaságpolitikáját a miniszterelnök.
Ez a radikális különbség egy baloldali gondolkodás és egy jobboldali gondolkodás között. Mert mi meg azt gondoljuk, hogy a munka meg a teljesítmény a legfontosabb, hagyjuk az embereket, hadd dolgozzanak, hadd keressenek, és hadd döntsék el ők, hogy mit csinálnak a pénzükkel. Ez egy jobboldali gondolat. A baloldal maga akarja ezt megmondani.
– tette hozzá.
Függetlenül a gazdaság aktuális helyzetétől és attól, hogy mi van a költségvetésben, a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz, a jobboldal pedig csak annyi adót akar beszedni, ami a közös költségekhez feltétlenül szükséges, és arra törekszik, hogy minél több pénz maradjon az embereknél.
Mi egyetlen ponton avatkozunk be, az pedig a családok javára történő beavatkozás, mert mi azt szeretnénk, ha a gyermeknevelésnek a költségei azok minél kisebbek lennének, és a gyermeket nevelő szülők nem élnének rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyereket, ezért vezettünk be családi adókedvezmény rendszert és támogatjuk a gyermekes családokat.
– szögezte le a kormányfő.
Az ember elolvassa és libabőrös lesz tőle, vagy kihull a haja, attól függ, hogy mekkora az idegrendszere.
– mondta el véleményét a Tisza-adóról a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy ők még pénzt is akarnak küldeni Brüsszelbe, mert Brüsszel pénzt kér a tagállamoktól, hogy Ukrajnába el tudja küldeni, mivel az orosz vagyonra nem tudja rátenni a kezét.
Mi nem adunk, tehát a magyar jobboldal nem ad pénzt, nem küld Ukrajnába pénzt, és nem érdekel, hogy ebből konfliktus származik Brüsszellel, majd megharcoljuk. A magyar baloldal a Tisza vezetésével mást gondol erről. Ő azt gondolja, hogy Brüsszel kérése jogos, Brüsszelnek, ha pénzt kér, pénzt kell adni, Brüsszel helyes, ha támogatja a háborút, úgyhogy a Tisza is meg a DK is ukránbarát magyar párt és ők helyeslik a háború folytatását.
– tette hozzá és kifejtette, hogy a háború finanszírozásához szükséges pénzt a Tisza az emberektől akarja elvenni, ez magyarázza ezt a tényleg agybajszerű programot.
Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a kiszivárgott gazdasági tervezetet, már csak azért is mert az egy aláírt program. Bárhogyan próbálják tagadni Magyar Péterék a dokumentum létezését, az egy valódi program, hiszen a Tisza gazdaságpolitikai programjáért felelős embernek az aláírása van a papírokon. Mindez pedig súlyos pénzügyi következménnyel járna a vállalkozásokra, a munkahelyekre meg a családi pénztárcákra is, amennyiben jövő tavasszal az emberek hatalomra juttatják Magyar Péteréket.
Orbán Viktorral készült teljes interjút itt tudod megnézni:
