Az Index nyilvánosságra hozta a Tisza-adó teljes tervezetét

Mint ismeretes, az Index birtokába került a Tisza Párt gazdasági tervezete, amely a magyar emberek brutális megadóztatásának részletes programját tartalmazza. Magyar Péter minden erejével tagadni próbál, a Tisza Párt szerint az adóemelés programja nem létezik. Az Index éppen ezért döntött, a teljes programot nyilvánosságra hozza.

Az információik szerint Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter részvételével kidolgozott tanulmányokat az Index két cikkben ismertette.

Az első cikkükben egyebek mellett arról írtak, hogy

a dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.

A progresszív SZJA-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.

A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a TB-rendszert is privatizálnák.

A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából.

A tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,

a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,

32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,

valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

Már 500 millió forintnál a vagyonadó

A tervezetet bemutató második írásuk a vállalati szférát és a vagyonosabb középosztályt érintő részeket mutatta be, ugyanis itt jelentek meg azok az új adónemek, amelyek a nagyobb cégek vezetőit és a jelentősebb magánvagyonnal rendelkezőket is célba vennék. A dokumentum két ilyen terhet vázol fel: