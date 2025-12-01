Takács Péter: a Tisza-terv szerint megszűnne az ingyenes egészségügyi ellátás

Takács Péter Facebook-videóban fejtette ki, hogy a Tisza-terv azt jelentené, hogy gyakorlatilag megszűnne az ingyenes egészségügyi ellátás - még a gyermekeknek is. Mint a felvételen elmondta, feldolgozták a Tisza kiszivárgott megszorító csomagját, és az még rosszabb, mint amilyennek elsőre tűnt.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást, még a gyerekektől is! Aki nem fizet, az gyakorlatilag nem kap ellátást, és még a gyereke sem. Nálunk a rendszer most olyan, hogy akinek van élő TB biztosítása, tizennyolc év alatti gyermekének automatikusan zöld a TAJ-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják. Na a Tiszánál ez nem így lesz.

- fejtette ki a videóban, hozzátéve, hogy mindez azért történik, mert ez a megrendelés náluk, Brüsszel ugyanis pénzt akar küldeni Ukrajnának. Megjegyezte, a külföldi tulajdonú magán egészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni.

A Tiszta-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás, senki sem lenne jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A helyére jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás.

- emelte ki. Hozzátette, aki nem tudná fizetni a díjat, azt a kórház akár el is utasíthatná vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez a gyerekére is igaz lenne. A havi plusz kiadás miatt pedig a családok terhei is óriásira nőnének.

A teljes videó itt nézhető meg: