Orbán Viktor: nem akarunk bevándorlóország lenni!

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Európa egy bevándorló kontinens legyen. Magyarország kiiratkozott ebből - tette hozzá.

A magyarok sorsáról a magyarok döntenek, és mi nem akarunk bevándorlóország lenni!

- írta posztjában a kormányfő, és egy videót is megosztott.

A brüsszeliek egy Brüsszel-párti ormányt akarnak Magyarországon. Nagyon sok gondot okoz Brüsszelben az, hogy Magyarországnak vannak nemzeti érdekei, és Magyarország nemzeti érdekeit nem vagyunk hajlandóak alárendelni valamifajta brüsszeli bürokrácia érdekeinek.

- mondta el a miniszterelnök. Hozzátette, a magyarok népszavazáson döntöttek úgy, hogy mi nem leszünk bevándorlóország, ami ellentétes azzal, amit Brüsszel képvisel.