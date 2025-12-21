Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk

háború
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 12:52 / FRISSÍTÉS: 2025. december 21. 12:53
UkrajnaOrbán Viktor
A miniszterelnök kijelentette, pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán fejtette ki, hogy a kormánynak egy stabil Ukrajna az érdeke. Hozzátette, meg is adnak minden segítséget, "de pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni."

A háború nem megerősíti Ukrajnát, hanem lerombolja. Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni. Aki Ukrajna mellett áll, annak békét kell akarnia. Ma Ukrajna nem hozzáad Európa erejéhez, hanem elvesz belőle.

- fejtette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy elment 180 milliárd euró, és most döntöttek 90 másik milliárdnyi euróról. Megjegyezte azt is, egy Ukrajna méretű országot ebből az összegből fel lehetett volna építeni vagy korszerűsíteni lehetett volna.

 

