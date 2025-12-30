Orbán Viktor: Mindenképpen mondj igent!

Izgalmas videót osztott meg Facebook-oldalán Orbán Viktor.
"Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent" - hangzik el a felvételen, amire a miniszterelnök így reagált:
Mindenképpen mondj igent!
Itt arról is olvashatsz, miként emlékezett az elmúlt hónapokra a kormányfő.
