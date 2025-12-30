Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Mindenképpen mondj igent!

miniszterelnök
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 17:04
munkaOrbán Viktor
A miniszterelnök felidézte az elmúlt időszak izgalmas pillanatait.
Bors
A szerző cikkei

Izgalmas videót osztott meg Facebook-oldalán Orbán Viktor

"Ha elhívnak Orbán Viktor csapatába dolgozni, mindenképpen mondj igent" - hangzik el a felvételen, amire a miniszterelnök így reagált:

Mindenképpen mondj igent! 

Itt arról is olvashatsz, miként emlékezett az elmúlt hónapokra a kormányfő.

