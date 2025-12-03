Videón mutatta meg Orbán Viktor: ilyen lett a megújult Szeretetkórház

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor ma részt vett a Mazsihisz Szeretetkórház átadó ünnepségén. A miniszterelnök később egy különleges videót is mutatott az eseményről.

Orbán Viktor Fotó: YouTube

A kormányfő most egy friss felvételt tett közzé a Facebook-oldalán. A videóban már látszik, többek között az is, hogy milyenek lettek a megújult kórtermek.

A kormány támogatásával Budapesten 11 országos és 13, a fővárost és az agglomerációt ellátó kórházat és 32 szakrendelőt fejlesztettünk. A ma átadott Szeretetkórházat 8 milliárd forinttal támogatta a kormány. Az itt dolgozóknak jó munkát kívánok!

- írta Orbán Viktor a posztjában.