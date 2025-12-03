Orbán Viktor: Magyarország kőolajellátása biztonságban van

Egyeztettem a MOL vezetőivel – kezdet közösségi oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök így folytatta:

Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Orbán Viktor teljes bejegyzése:

A magyar miniszterelnök Facebook-postjában arra reagált, hogy Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambovi régióban futó Barátság kőolajvezetékre. Úgy tudni, a hírt az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása közölte a Reuters hírügynökséggel szerdán.

Az eddigi információk szerint a robbanást okozó szerkezetet távolról hozták működésbe, és további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében. Helyi közösségi oldalakon már videók is megjelenek a robbanásról, a környékbeliek pedig arról számoltak be, hogy erős dörgés hallatszott a Kazinszkije Viszelki térségében, amelyet fényes villanások kísértek.

