Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Magyarország kőolajellátása biztonságban van

Orbán Viktor: Magyarország kőolajellátása biztonságban van

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 13:50 / FRISSÍTÉS: 2025. december 03. 14:02
Barátság kőolajvezetékMOLellátás
Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel.
Bors
A szerző cikkei

Egyeztettem a MOL vezetőivel – kezdet közösségi oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök így folytatta:

Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Orbán Viktor teljes bejegyzése:

A magyar miniszterelnök Facebook-postjában arra reagált, hogy Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambovi régióban futó Barátság kőolajvezetékre. Úgy tudni, a hírt  az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása közölte a Reuters hírügynökséggel szerdán.

Az eddigi információk szerint a robbanást okozó szerkezetet távolról hozták működésbe, és további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében. Helyi közösségi oldalakon már videók is megjelenek a robbanásról, a környékbeliek pedig arról számoltak be, hogy erős dörgés hallatszott a Kazinszkije Viszelki térségében, amelyet fényes villanások kísértek. 
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu