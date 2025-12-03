Különleges videót osztott meg a kórházátadóról Orbán Viktor

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor részt vett a megújult Mazsihisz Szeretetkórház átadó ünnepségén. A miniszterelnök egy korábbi posztjában kijelentette: Országos léptékű egészségügyi rekonstrukció zajlik.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő az átadóünnepségről ezúttal egy videót osztott meg a közösségi oldalán. A posztból kiderül, hogy a kormány 8 milliárd forinttal támogatta a Mazsihisz Szeretetkórház felújítását.

Elkészült a budapesti MAZSIHISZ Szeretetkórház felújítása, amelyet a kormány 8 milliárd forinttal támogatott. Köszönjük mindenkinek a közreműködést!

- írja a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.