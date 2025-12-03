Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Különleges videót osztott meg a kórházátadóról Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 18:05
átadókórházfelújítás
A közösségi oldalán mutatta meg a felvételt.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor részt vett a megújult Mazsihisz Szeretetkórház átadó ünnepségén. A miniszterelnök egy korábbi posztjában kijelentette: Országos léptékű egészségügyi rekonstrukció zajlik.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő az átadóünnepségről ezúttal egy videót osztott meg a közösségi oldalán. A posztból kiderül, hogy a kormány 8  milliárd forinttal támogatta a Mazsihisz Szeretetkórház felújítását.

Elkészült a budapesti MAZSIHISZ Szeretetkórház felújítása, amelyet a kormány 8 milliárd forinttal támogatott. Köszönjük mindenkinek a közreműködést!

- írja a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu