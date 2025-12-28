Orbán Viktor édesanyja, az unokák és szelfik hada - ilyen volt 2025 képekben

Orbán Viktor így az év végéhez közeledve videókban és képekben összegzik az elmúlni készülő esztendő eseményeit. Most az április-június került sorra. Tartalmas, mozgalmas év áll a miniszterelnök mögött. Szelfik ezrét készítette el 2025-ben, de természetesen helyt kapott a visszatekintésben Orbán Viktor édesanyja is, akit többek között anyák napján köszöntött.