Orbán Viktor édesanyja, az unokák és szelfik hada - ilyen volt 2025 képekben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 09:18
Orbán Viktor képekben összegzi a lassan mögöttünk álló 2025-ös évet.

Orbán Viktor így az év végéhez közeledve videókban és képekben összegzik az elmúlni készülő esztendő eseményeit. Most az április-június került sorra. Tartalmas, mozgalmas év áll a miniszterelnök mögött. Szelfik ezrét készítette el 2025-ben, de természetesen helyt kapott a visszatekintésben Orbán Viktor édesanyja is, akit többek között anyák napján köszöntött.

