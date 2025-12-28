Orbán Viktor édesanyja, az unokák és szelfik hada - ilyen volt 2025 képekben

Orbán Viktor így az év végéhez közeledve videókban és képekben összegzik az elmúlni készülő esztendő eseményeit. Most az április-június került sorra. Tartalmas, mozgalmas év áll a miniszterelnök mögött. Szelfik ezrét készítette el 2025-ben, de természetesen helyt kapott a visszatekintésben Orbán Viktor édesanyja is, akit többek között anyák napján köszöntött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.