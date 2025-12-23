KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Új operatőr a csapatban" - Meglepő bejelentést tett Orbán Viktor

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 17:27
miniszterelnökvideóoperatőr
Meglepő videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a TV2-nek adott évzáró interjút Orbán Viktor. A beszélgetés során szóba került a háború, de a közelgő karácsony is. A miniszterelnök korábban már megosztott néhány fotót a stúdióból, most pedig egy videóval jelentkezett.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Meglepő, mit osztott meg nemrég Orbán Viktor / Fotó: mw

Meglepő felvételt osztott meg Orbán Viktor

Új operatőr a csapatban

- jelentette be viccelődve a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök, amelyen többek közt azt is látni lehet, ahogy beáll a kamera mögé.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu