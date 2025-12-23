"Új operatőr a csapatban" - Meglepő bejelentést tett Orbán Viktor

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a TV2-nek adott évzáró interjút Orbán Viktor. A beszélgetés során szóba került a háború, de a közelgő karácsony is. A miniszterelnök korábban már megosztott néhány fotót a stúdióból, most pedig egy videóval jelentkezett.
Új operatőr a csapatban
- jelentette be viccelődve a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök, amelyen többek közt azt is látni lehet, ahogy beáll a kamera mögé.
