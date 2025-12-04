Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: a Tisza gazdaságpolitikai csomagja egy kupac gonoszság

Tisza-adó
minimálbér-emelésOrbán Viktor
A Tisza megszorításokat akar, a kormány viszont támogatja az embereket - fejtette ki Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Két kupac papír előtt ülve nyilatkozott Orbán Viktor. Mint Facebook-videójában elmondta, a nagy kupac papír a Tisza gazdaságpolitikai csomagja, vagy ahogy a miniszterelnök fogalmazott, egy kupac gonoszság; a kis kupac pedig az a dokumentum, amit ma aláírt.

Orbán Viktor: Minimálbér-emelés vs. Tisza megszorító csomag
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Tisza megszorítócsomagja a miniszterelnök elmondása szerint az adóemelésről, a családtámogatások csökkentéséről, a sport, a kultúra, az egyházak megvágásáról, mindenfajta új adók bevezetéséről, a vállalkozók terhének a növeléséről szól, "egy nagy rakás rosszindulat". A miniszterelnök aztán a saját papírját is megmutatta.

Ez egy másik papiros, ez pedig az, amit ma aláírtam a vállalkozókkal és a munkavállalókkal. A jó szándék az ilyen kis helyen is elfér, ez a jövő évi minimálbér-emelésről szól, megemeljük a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot, az a képzettebb embereknek a minimálbére, azt pedig hét százalékkal. Nagy dolog, nagy siker, szemmel látható a különbség

- zárta sorait a miniszterelnök.

 

 

