Orbán Viktor: "Egy olyan megállapodás, amely a jövő évi bérek megemelkedéséhez fog vezetni"

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 08:45
garantált bérminimumminimálbér
Korán kezdte a munkát a miniszterelnök. Olyan dokumentumot ír ma alá Orbán Viktor, ami sokak életét változtatja meg. Jó hírek a munkavállalóknak!

Orbán Viktor csütörtök reggel fontos bejelentést tett: ma írják alá azt a dokumentumot, amelynek köszönhetően január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, ugyanis a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emelik. 

A miniszterelnök nem sokkal később videós posztban is beszámolt a döntésről.

Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a munkaadókkal és a munkavállalókkal a jövő évi minimálbérről. Több hónapos tárgyalást zárunk le ezzel. A minimálbér 10 százalék fölötti mértékben emelkedik, a garantált bér is nőni fog legalább 7 százalékkal. A minimálbér pedig az összes többi bért is felfelé nyomja, tehát ez egy olyan megállapodás, amely a jövő évi bérek megemelkedéséhez fog vezetni, úgy, hogy azt a vállalkozók, akiknek ezt ki kell fizetni, el is fogadják. Nagy dolog egy ilyen megállapodás

 - húzta alá a miniszterelnök.

