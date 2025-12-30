"Nincs Fidesz, nincs parti" – videón Orbán Viktor 2025-ös éve

"Nincs Fidesz, nincs parti" – e szavakkal kezdődik az a videó Orbán Viktor Facebook-oldalán, amely a miniszterelnök idei évének utolsó hónapjait foglalja össze. "2025-ös évadzáró. Jövőre folytatjuk!" – fűzte a képsorokhoz.

Láthatunk jeleneteket az október 23-ai békemenetről, az amerikai Trump-találkozóról, valamint a Háborúellenes Gyűlésekről is.

Orbán Viktor: ilyen volt 2025

Orbán Viktor közösségi oldalán negyedéves bontásban jelentek meg az évösszegző videók.

Az első a márciusig terjedő időszakot mutatta be:

Íme a második három hónap:

Ez pedig a harmadik negyedév összegzése: