"Nincs Fidesz, nincs parti" – videón Orbán Viktor 2025-ös éve

"Nincs Fidesz, nincs parti" – e szavakkal kezdődik az a videó Orbán Viktor Facebook-oldalán, amely a miniszterelnök idei évének utolsó hónapjait foglalja össze. "2025-ös évadzáró. Jövőre folytatjuk!" – fűzte a képsorokhoz.
Láthatunk jeleneteket az október 23-ai békemenetről, az amerikai Trump-találkozóról, valamint a Háborúellenes Gyűlésekről is.
Orbán Viktor közösségi oldalán negyedéves bontásban jelentek meg az évösszegző videók.
Az első a márciusig terjedő időszakot mutatta be:
Íme a második három hónap:
Ez pedig a harmadik negyedév összegzése:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.