Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nincs Fidesz, nincs parti" – videón Orbán Viktor 2025-ös éve

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 20:50
évösszegzésvideó
Facebook-oldalán összegzett a miniszterelnök.

"Nincs Fidesz, nincs parti" – e szavakkal kezdődik az a videó Orbán Viktor Facebook-oldalán, amely a miniszterelnök idei évének utolsó hónapjait foglalja össze. "2025-ös évadzáró. Jövőre folytatjuk!" – fűzte a képsorokhoz. 

Láthatunk jeleneteket az október 23-ai békemenetről, az amerikai Trump-találkozóról, valamint a Háborúellenes Gyűlésekről is.

Orbán Viktor: ilyen volt 2025

Orbán Viktor közösségi oldalán negyedéves bontásban jelentek meg az évösszegző videók.

Az első a márciusig terjedő időszakot mutatta be:

Íme a második három hónap:

Ez pedig a harmadik negyedév összegzése:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu