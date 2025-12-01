Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
"Ismeri a számokat, de nem szabad emberek közé engedni" - Orbán Viktor a Tisza gazdaság-politikusáról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 19:25
Tisza-adómegszorítások
Orbán Viktor nem kertelt, amikor a Tisza megszorítócsomagjáról kérdezték.

Olyan, mint egy kettlebell  a Tiszás megszorítócsomag. Fizikailag és tartalmilag is igen súlyos. Orbán Viktor kezébe nyomták a nem kicsi paksamétát, a miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, olvasta már ezt, csak akkor az volt ráírva: Brüsszel.

Orbán Viktor elmondta, ismeri a Tisza vezető gazdaság-politikusát, egy bankár, aki az Ersténél dolgozik. 

"Egy okos ember, ismeri a számokat. Emberek közé nem szabad engedni. Ennek a lenyomata ez itt" - fogalmazott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
