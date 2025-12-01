"Ismeri a számokat, de nem szabad emberek közé engedni" - Orbán Viktor a Tisza gazdaság-politikusáról

Olyan, mint egy kettlebell a Tiszás megszorítócsomag. Fizikailag és tartalmilag is igen súlyos. Orbán Viktor kezébe nyomták a nem kicsi paksamétát, a miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, olvasta már ezt, csak akkor az volt ráírva: Brüsszel.

Orbán Viktor elmondta, ismeri a Tisza vezető gazdaság-politikusát, egy bankár, aki az Ersténél dolgozik.

"Egy okos ember, ismeri a számokat. Emberek közé nem szabad engedni. Ennek a lenyomata ez itt" - fogalmazott.